Эксперты Роскачества оценили вкус и безопасность творога

Специалисты Роскачества проверили девятипроцентный творог семи торговых марок и выяснили, какие продукты стали самыми качественными. Результаты исследований оказались в распоряжении «Известий».

Эксперты изучили продукцию марок «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок» на предмет фальсификации растительными жирами, наличия антибиотиков и патогенов, а также плесени, дрожжей и токсичных элементов.

В результате выяснилось, что все образцы являются молочными продуктами, для получения которых было использовано качественное и пастеризованное молоко. К такому выводу специалисты пришли, не обнаружив в составе фосфатазу.

«Фосфатаза — это фермент, который присутствует в активной форме в микроорганизмах сырого молока. Когда молоко пастеризуют, фосфатаза вместе с микроорганизмами, которые ее вырабатывают, пропадает. По отсутствию фосфатазы проверяют степень пастеризации молока: если ее нет, значит, творог изготовлен из пастеризованного молока, а не из сырого (что запрещено по закону)», — пояснила кандидат технических наук, руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

В Роскачестве сообщили, что по результатам исследования в твороге «Коровка из Кореновки», которому ранее был присвоен российский Знак качества, не было зафиксировано достаточного количества полезных молочнокислых бактерий, что стало нарушением ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Рейтинг продукции снизился с пяти баллов до 3,5 балла, действие Знака качества приостановили.

Творог «Простоквашино» получил 4,8 из пяти баллов, однако эксперты отметили его мучнистый вкус. Аналогичные замечания возникли к образцу марки «Домик в деревне», также там не было соблюдено требование по содержанию белка. Творог получил оценку 4,7 из пяти баллов.

Кроме того, в Роскачестве обратили внимание на качественное сырье творога торговой марки «Братья Чебурашкины» (4,6 балла), а вот творог «Искренне Ваш» получил 2,3 балла из-за превышения содержания дрожжей и замечаний по вкусу и запаху. Марки «Савушкин хуторок» и «Вкуснотеево» получили 4,7 и 2,5 балла соответственно.

В целом, как подчеркнули специалисты, ранее наблюдалась проблема наличия в твороге антибиотиков: их обнаруживали в 11 из 95 исследуемых торговых марок. Но регулярные проверки и исследования привели к улучшению качества продукции.

В конце декабря врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова включила творог в список продуктов, которые помогут укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса. Также она назвала полезными каши, птицу, рыбу, овощи и яйца.