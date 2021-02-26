Подсолнечный круг: цены на масло будут «держать» до осени

Цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа. Производители готовы поддерживать отпускную стоимость в районе ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за 1 литр — эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля. Об этом «Известиям» рассказали в Масложировом союзе. Компаниям выгодно пойти на такой шаг, чтобы предотвратить введение экспортной пошлины. В сентябре производители масла ждут новый урожай и даже рассчитывают снизить цены. При этом изготовители сахара и торговые сети пока не ведут переговоров об изменении стоимости продукции после 1 апреля, отметили эксперты. Правительство до сих пор не обозначило бизнесу, намерено ли настаивать на продлении соглашения о стабилизации цен.

Без изменений

О том, что до конца августа производители подсолнечного масла будут поддерживать стоимость продукции в районе той, что зафиксирована сейчас, — 95 рублей за 1 литр, «Известиям» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Компании готовы сохранить эту цену для комфорта покупателей. Он подчеркнул, что отрасль не оценивала свои потенциальные потери от такого шага. Как подчеркнул Михаил Мальцев, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять более существенные средства.

В сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара, возможно, в сторону снижения. Изготовители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье. Это приведет к тому, что цена бутылки масла также изменится. Для потребителей она составит около 80 рублей, сказал Михаил Мальцев. Сейчас розничная цена составляет 110 рублей. Эта планка была также зафиксирована до конца марта.

Доживем до сентября Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен. Оно касается подсолнечного масла и сахара-песка, стоимость которых с 16 декабря зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей соответственно.

В Россахарсоюзе не сказали, будут ли предлагать изменения закупочной цены на продукцию после 1 апреля. В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что вопросы о коррекции цен производителей следует задать торговым сетям.

В X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните», «Ашане», Metro cash & carry, «Окей» и «Ленте» на запрос «Известий» не ответили. В Союзе независимых сетей России редакции сказали, что производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений действующих договоренностей.

Сохранят баланс

В Минсельхозе в этом году не ожидают скачкообразного роста стоимости сахара и подсолнечного масла, говорили в ведомстве ранее. Соглашение о стабилизации цен позволило их снизить, что поддержало доступность продукции для населения. В министерстве уверены: в дальнейшем ситуация может оставаться стабильной. Этому будут способствовать новые меры поддержки изготовителей сахара, например, расширение посевных площадей под сахарную свеклу, а также действующая пошлина на экспорт подсолнечника.

Пока власти официально не заявили о том, что действие соглашения о стабилизации цен будет продлено, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Хотя вопрос их фиксации на более длительный срок, после 1 апреля, также не обсуждался, сказал он. Поэтому в этой ситуации производители масла, сахара и торговые сети не ведут переговоры об изменении стоимости товаров с 1 апреля, подчеркнул эксперт. Если допустить, что она будет меняться, то этот вопрос стороны обсудят позже, уверен он.

Сейчас ситуация с ценами на сахар-песок и подсолнечное масло находится в балансе, и ни одна из сторон не будет его нарушать, сказал «Известиям» председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Производители нашли способ компенсировать свои потери, отметил он. Например, торговым сетям они продают сахар по фиксированной цене, а другим изготовителям — по свободной рыночной.

Доживем до сентября Рабочий в маслопрессовом цехе Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Как писали «Известия», в начале 2021 года сахарные заводы предложили производителям кондитерских изделий покупать их продукцию дороже 36 рублей за 1 кг — то есть выше установленной соглашением о стабилизации цен планки. Но эксперт уверен, что после прекращения действия соглашения о стабилизации цен партнеры будут стараться избегать резких скачков стоимости товара. И даже если со временем цена продукции начнет меняться, то это постараются сделать максимально мягко и растянуть во времени.

С начала года у торговых сетей идет переговорная кампания. Это значит, что ритейлеры и производители пересматривают закупочные цены на товары, что впоследствии отразится на их стоимости на полке. Многие изготовители заявляют о своих желаниях изменить коммерческие условия. Как писали «Известия», торговые сети в перспективе готовы изменить лишь цены на яйца и мясо курицы: партнеры прислали им исчерпывающие экономические обоснования повышений.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что на данный момент предложений о продлении соглашения о стабилизации цен от Минпромторга и Минсельхоза не поступало.