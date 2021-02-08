Сладкий декабрь: продажи сахара и масла упали в начале года

В январе россияне стали меньше покупать сахара — продажи снизились на 12% по сравнению с декабрем, уменьшился и средний чек. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом — реализация упала на 19%, при этом его средняя стоимость выросла, но в рамках тех пределов, которые ранее были оговорены с производителями. «Известия» изучили данные чеков с онлайн-касс, продавцы подтверждают динамику. Эксперты предполагают: тенденция связана с тем, что граждане формировали свои запасы еще в декабре — на многих повлияло активное обсуждение роста цен в стране.

Январь уступил

Специалисты крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, как изменилось потребительское поведение при покупках сахара и подсолнечного масла в январе 2021 года. Для этого аналитики изучали по 44 млн чеков в сутки с 1 млн онлайн-касс в стране.

Так, число покупок сахара-песка снизилось по сравнению с декабрем на 12%, средний чек также стал меньше на 5,5% и составил 52 рубля. В компании пояснили, что при сравнении средних затрат на покупку единицы товара специалисты учитывают разные объемы упаковки, которые приобрели покупатели, а также скидки по программам лояльности и акции магазинов. Аналогичная ситуация и с подсолнечным маслом: его покупали на 19% реже по сравнению с концом прошлого года, а средний чек вырос на 2,4%, до 107 рублей.

Сладкий декабрь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Январь традиционно уступает в объемах продаж декабрю, пояснили эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» «Известиям». Так, часть базовых продуктов питания, которые люди приобрели в конце 2020 года, в том числе про запас, еще не закончилась.

— Тем не менее практически по всем основным категориям продовольственных товаров торговля фиксирует увеличение объема покупок. Дело в том, что за время пандемии большая доля потребительского интереса «перетекла» из общепита в торговлю, то есть россияне стали больше продукции покупать в магазинах, готовить дома, а значит, активнее закупать ее впрок.

Тревожный фон

Как сказали «Известиям» в компании «Ашан», в целом спрос на подсолнечное масло и сахарный песок остается стабильным, хотя в январе 2021 года торговая сеть зафиксировала незначительное снижение продаж этих товаров по сравнению с декабрем 2020 года. Там отметили, что это изменение укладывается в обычное колебание.

Сладкий декабрь Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В пресс-службе igooods (сервис по покупке товаров из крупнейших сетей) отметили, что число заказов сахарного песка в январе уменьшилось на 24% по сравнению с декабрем. По мнению компании, это связано с тем, что в декабре граждане приобретали больше продуктов: готовились к праздникам, корпоративам, а также новогодним каникулам.

В начале декабря 2020 года власти активно заговорили о высоком росте цен на базовые продукты. Речь шла о муке, макаронах, сахаре, масле и других наименованиях. Первым эту проблему обозначил президент Владимир Путин, который поручил правительству сформулировать меры, способные притормозить резкий скачок цен. Уже 16 декабря торговля, производители, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашение об их стабилизации. Изготовители и розница обязались продавать сахар-песок по 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно, а подсолнечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за 1 л.

Растущие цены на продукты обсуждали на самом высоком уровне, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Эта дискуссия создала определенный тревожный фон, поэтому часть покупателей всё же поддалась паническим настроениям. Люди стали закупать некоторые товары впрок.

Сладкий декабрь Фото: РИА Новости/Александр Поготов

— Конечно, масло и сахар — это не товары массового, активного спроса. Их продажи в течение года достаточно стабильны, из месяца в месяц торговля не видит особых перепадов, — подчеркнул эксперт. — Поэтому в январе если продажи упали, то в декабре спрос на них явно был повышен.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков сказал «Известиям», что в целом реализация этой продукции остается выше рекомендуемых норм потребления.

Новые меры

Цены на сахар и подсолнечное масло правительство зафиксировало до 1 апреля. Власти уже обсуждают альтернативные меры, которые позволят не «разгонять» стоимость базовых товаров, делая их более доступными для малообеспеченных граждан. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе обозначил президенту Владимиру Путину новую тактику: правительство сконцентрируется на управлении объемами продукции внутри страны. Речь идет о повышении пошлин на пшеницу при экспортных поставках. При этом полученные средства государство перенаправит на поддержку производителям. Если предложение товаров на рынке увеличится, то колебания цен на продукцию можно будет избежать, подчеркнул Сергей Беляков.

Сладкий декабрь Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Источник «Известий» на рынке добавил, что власти также обсуждают адресную помощь нуждающимся, хотя пока конкретный инструмент не определен. Напомним, в конце декабря Минпромторг направил в правительство доклад, в котором предложил оказывать продовольственную помощь малообеспеченным гражданам. Но конкретно этот механизм правительство пока не готово обсуждать.

Источник «Известий» в правительстве сказал, что сейчас ситуация с ценами на товары в РФ достаточно стабильна. Например, Минсельхоз вот уже две недели не проводил заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК. Как 4 февраля сообщил Росстат, инфляция в России с 26 января по 1 февраля замедлилась до нуля, с начала года потребительские цены выросли на 0,7%.