После объявления о новых санкциях США и ЕС в отношении России рынок открылся ростом. Рубль также поднимается относительно евро и доллара. Вопреки информационной шумихе и громким политическим заявлениям рынки попросту проигнорировали очередной раунд западных ограничений. «Черной среды» не получилось. И на то есть ряд веских причин.

В октябре прошлого года Евросоюз уже вводил ограничения против шести российских чиновников высокого ранга и НИИ органической химии в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. В декабре Совет ЕС принял решение о новом правовом механизме ограничительных мер из-за нарушения прав человека. Задействовать его в Брюсселе решили после ареста Навального. Сторонники блогера призывали ввести санкции против российских чиновников и крупных бизнесменов. Но Евросоюз в итоге ограничился блокирующими финансовыми и визовыми мерами против четырех высокопоставленных чиновников силового блока. Влияние таких санкций на экономику нулевое, они носят «сигнальный» характер. Несмотря на призывы Европарламента, Совет ЕС не стал препятствовать трубопроводному проекту «Северный поток – 2».

В Вашингтоне санкции обдумывали долго. Еще в сентябре конгрессмены предложили очередной законопроект, связанный с ситуацией вокруг Навального, но движения он не получил. Американские законодатели бомбардировали администрацию Белого дома письмами с требованием ввести санкции. Придя к власти, команда Байдена взяла паузу на подготовку. В итоге новый пакет санкций отразил как реакцию на сообщения из Берлина о предполагаемом отравлении блогера, так и ответ на обвинительный приговор московского суда в его отношении.

Как и в случае ЕС, под блокирующие финансовые меры США попали высокопоставленные чиновники — на этот раз семь человек. Заблокировано и три исследовательских института, которые в Штатах считают связанными с темой химического оружия. Под торговые ограничения подпадают 14 российских юридических лиц. И эффект для экономики здесь тоже нулевой. Кроме того, задействованы санкции так называемого первого этапа, предусмотренного законом о химическом и бактериологическом оружии (ХБО) 1991 года. Речь о запретах предоставлять России помощь, поставлять вооружения и выдавать кредиты со стороны госструктур США. Но эти меры в той или иной форме появлялись и раньше.

Главные новости для рынка здесь — в отсутствии ряда других санкций. Под блокирующие финансовые ограничения, например, не попали крупные российские бизнесмены и компании. В отличие от аналогичных санкций против чиновников бизнес к подобным блокировкам чувствителен. Такие санкции уже вводились против ряда российских бизнесменов и компаний в апреле 2018 года. Опыт трехлетней давности американцы решили не повторять.

Другая хорошая новость — отсутствие санкций в отношении обязательств российского суверенного долга. Они обсуждаются уже давно. Еще в 2017 году конгресс обязывал минфин США дать оценку целесообразности таких мер. Тогда финансовые чиновники предупредили о пагубности такого шага для самих США, хотя и отметили, что ущерб для России будет большим. На фоне «дела Скрипалей» точечные ограничения были введены администрацией Дональда Трампа в августе 2018 года. В то время речь шла об ограничениях в отношении российских долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте.

Вопрос о расширении подобных мер может вновь встать через три месяца, когда по закону о ХБО администрация должна будет вводить санкции «второго этапа». Большой вопрос, закладывают ли рынки этот риск в текущие цены. Пока же мы в «зеленой зоне» — вопреки санкциям.

Автор — программный директор клуба «Валдай»

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