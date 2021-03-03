Путин заявил об увеличении количества преступлений в IT-сфере

За последние шесть лет количество преступлений в IT-сфере увеличилось в 10 раз. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ 3 марта.

«Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее», — отметил российский лидер.

Он добавил, что технологии стремительно меняются и поле для преступлений для аферистов растет.

Путин призвал органы внутренних дел обеспечить действенное исполнение закона об ответственности социальных сетей и других интернет-площадок за распространение деструктивной информации.

«С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный законом контент», — напомнил он, добавив, что за невыполнение указанных требований предусмотрены серьезные штрафы.

Российский лидер также отметил важность своевременного информирования граждан о способах защиты от мошенников и повышения профессиональной подготовки и технического оснащения органов внутренних дел.

Как заявил Путин, органы внутренних дел должны усилить борьбу с пропагандой и распространением наркотиков в интернете. По его словам, за последние десять лет число официально зарегистрированных наркоманов уменьшилось более чем на четверть, и назвал это хорошим показателем, при этом подчеркнув, что эти цифры не должны успокаивать правоохранителей. Глава государства призвал и дальше ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналов наркотрафика.

«Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет, тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки», — сказал Путин.

20 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство зафиксировало рост числа преступлений с использованием интернета на 91% в 2020 году. По информации МВД, увеличение количества киберпреступлений оказало влияние на рост тяжких преступлений в 2020 году.