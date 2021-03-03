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Раде предложили признать трагедию в Одессе тяжким преступлением

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Трагедию 2 мая в Одессе хотят признать тяжким преступлением. С предложением выступила фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь». Проект заявления зарегистрирован в Верховной раде Украины, передает телеканал «Известия».

В документе подчеркивается недопустимость промедления в расследовании.

— Принятие Верховной радой данного заявления будет способствовать полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств, имевших место во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, а также привлечению к ответственности виновных лиц, — говорится в заявлении политсилы.

В 2014 году в Одессе произошли массовые беспорядки. Радикалы напали на палаточный лагерь противников майдана. Несколько сотен человек укрылись в Доме профсоюзов. Националисты подожгли здание, погибли 48 человек и еще сотни пострадали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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