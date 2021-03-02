На Украине задумались о русскоязычном вещании телеканалов по всему миру

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с предложением организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, заявив, что русская языковая культура принадлежит и украинцам. На эту тему он высказался в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона» во вторник, 2 марта.

«Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы вещали по всему миру, в том числе русскоязычные. Русский язык, или, как я его называю, «слобожанский язык» в нашем случае, не принадлежит одной только России. В Украине государственный язык — украинский. Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

По убеждению Авакова, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил такое решение борьбой с пропагандой.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО о блокировке данных СМИ.

26 февраля сотрудники закрытых телекомпаний запустили канал «Первый независимый». Он был в эфире один час, после чего вещание прервалось.