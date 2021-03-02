Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного 2 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект подготовлен Министерством просвещения России и Рособрнадзором.

Согласно документу, экзамен по русскому языку будет разделен на два дня, его проведут 3 и 4 июня.

Экзамен по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня, а 18 июня пройдет ЕГЭ по биологии, а также письменная часть по иностранному языку.

Отмечается, что на 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Также подчеркивается, что дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.

5 февраля Рособрнадзор уже публиковал проект расписания ЕГЭ на 2021 год. В этом году данный вид экзамена будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, остальные сдадут только русский язык и математику в своих школах.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 15 марта по 21 мая. Это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по окончании учебного года по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников.

Как заявил 13 февраля глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1», ситуация с распространением коронавируса в российских школах находится под контролем. Большинство школ вернулись к очной форме обучения с 18 января.