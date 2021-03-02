Суд арестовал сына экс-депутата по делу о ДТП в Астрахани
Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадали три человека. Об этом 2 марта сообщает СУСК России по Астраханской области.
«По ходатайству следователя, Кировским районным судом Астрахани подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении Следственного комитета.
В воскресенье, 28 февраля, автомобиль Toyota Camry столкнулся с Hyundai Solaris и наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу. Пешеходы — мужчина и женщина, а также водитель второй иномарки получили переломы. Предполагаемый виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на признаки опьянения.
Как сообщал источник «РИА Новости», мужчина вел себя неадекватно и сопротивлялся полицейским. По информации пресс-службы губернатора, за рулем находился сын экс-депутата думы Астраханской области Василия Леванова Артем, пишет «Газета.ру».
Ряд СМИ заявили, что при происшествии пострадали военный прокурор и его жена.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.
Ранее районный суд признал Леванова виновным по статье КоАПа о неповиновении полицейским. Мужчине назначили 10 суток административного ареста.