Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%

Суд арестовал сына экс-депутата по делу о ДТП в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадали три человека. Об этом 2 марта сообщает СУСК России по Астраханской области.

Вас там не стояло: почему страховые компании отказывают в выплатах по ОСАГО
Под подозрение в мошенничестве попадают и добросовестные водители

«По ходатайству следователя, Кировским районным судом Астрахани подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении Следственного комитета.

В воскресенье, 28 февраля, автомобиль Toyota Camry столкнулся с Hyundai Solaris и наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу. Пешеходы — мужчина и женщина, а также водитель второй иномарки получили переломы. Предполагаемый виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на признаки опьянения.

Как сообщал источник «РИА Новости», мужчина вел себя неадекватно и сопротивлялся полицейским. По информации пресс-службы губернатора, за рулем находился сын экс-депутата думы Астраханской области Василия Леванова Артем, пишет «Газета.ру».

Ряд СМИ заявили, что при происшествии пострадали военный прокурор и его жена.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Ранее районный суд признал Леванова виновным по статье КоАПа о неповиновении полицейским. Мужчине назначили 10 суток административного ареста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021