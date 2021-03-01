Против сбившего пешеходов сына экс-депутата в Астрахани возбудили дело

Следственное управление УМВД по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, сбившего на пешеходном переходе супружескую пару. Об этом говорится в сообщении на сайте областного главка МВД 1 марта.

Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

ДТП произошло утром 28 февраля. Молодой человек управлял Toyota Camry, врезался в Hyundai Solaris, а также наехал на супружескую пару, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие пешеходы и водитель второй иномарки госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии.

Предполагаемый виновник аварии оказал сопротивление полицейским, ему надели наручники. Мужчина оказался сыном бывшего депутата областной думы. Как отметила «Газета.ру», по данным СМИ, в ДТП пострадали военный прокурор и его жена.

Позже водитель Toyota Camry отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобиль изъят, нарушитель доставлен в полицию.