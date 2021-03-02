Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАДе
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%
Общество
Ростуризм поддержит путешествия по стране на каршеринговых машинах
Общество
Подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей под Пермью объявили в розыск

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз и Соединенные Штаты во вторник, 2 марта, ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Так, под европейские санкции подпали четыре российских чиновника. Это следует из нормативного акта, который был опубликован ранее в этот день в Официальном журнале ЕС, что означает официальное вступление санкций в силу.

Передали ответ: как Россия реагирует на меры Евросоюза из-за Навального
Под ограничения РФ попало руководство Германии и Франции

В тексте документа указывается, что ограничения введены, «учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России». Это первое применение в истории нового глобального режима санкций ЕС за нарушения в области прав человека.

Вслед за ЕС о введении санкций в отношении РФ объявили в администрации американского президента Джо Байдена.

Так, под американские санкции попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей и 14 организаций, однако только часть из которых являются российскими. Три из них — в Германии, еще одна в Швейцарии.

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с данными организациями, попадет под лицензионный американский режим «с презумпцией отказа» в лицензии.

Санкции стали первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа.

О том, что готовящиеся антироссийские санкции США будут сопоставимы с санкционными мерами Евросоюза ранее во вторник сообщило издание Bloomberg.

Москва со своей стороны уже заявила о намерении отреагировать на антироссийские санкции из-за Навального. Как заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, «никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко также пообещал, что Москва ответит на новые санкции стран Евросоюза. Он отмечал, что одобрение санкций Брюсселем по делу блогера не стало для российской стороны сюрпризом.

Решение о рестрикциях принято в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

22 февраля в МИД РФ сообщили, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021