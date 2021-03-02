Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

Евросоюз и Соединенные Штаты во вторник, 2 марта, ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Так, под европейские санкции подпали четыре российских чиновника. Это следует из нормативного акта, который был опубликован ранее в этот день в Официальном журнале ЕС, что означает официальное вступление санкций в силу.

В тексте документа указывается, что ограничения введены, «учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России». Это первое применение в истории нового глобального режима санкций ЕС за нарушения в области прав человека.

Вслед за ЕС о введении санкций в отношении РФ объявили в администрации американского президента Джо Байдена.

Так, под американские санкции попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей и 14 организаций, однако только часть из которых являются российскими. Три из них — в Германии, еще одна в Швейцарии.

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с данными организациями, попадет под лицензионный американский режим «с презумпцией отказа» в лицензии.

Санкции стали первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа.

О том, что готовящиеся антироссийские санкции США будут сопоставимы с санкционными мерами Евросоюза ранее во вторник сообщило издание Bloomberg.

Москва со своей стороны уже заявила о намерении отреагировать на антироссийские санкции из-за Навального. Как заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, «никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко также пообещал, что Москва ответит на новые санкции стран Евросоюза. Он отмечал, что одобрение санкций Брюсселем по делу блогера не стало для российской стороны сюрпризом.

Решение о рестрикциях принято в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

22 февраля в МИД РФ сообщили, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.