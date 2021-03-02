Клишас назвал лишенным логики решение ЕС о санкциях против России

В действиях Евросоюза, который во вторник принял решение о новых санкциях в отношении России из-за блогера Алексея Навального, нет никакой логики. Об этом 2 марта заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В России это мало кого беспокоит», — сказал Клишас в беседе с «РИА Новости».

Как отметил сенатор, все эти «санкционные истории» давно превратились во внутреннее дело самого Евросоюза.

Ранее во вторник в Официальном журнале ЕС был опубликован нормативный акт о новых санкциях в отношении должностных лиц России. Это первые санкции, которые были введены в отношении РФ в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

В санкционный список попали четыре человека. Помимо этого, вслед за ЕС антироссийские санкции расширили США.

Решение о санкциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

В МИД РФ сообщили 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В ведомстве отмечали, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

В тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с Навальным.