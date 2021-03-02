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В Рязанской области рассказали о судьбе детей «скопинского маньяка»

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Журналисты телеканала РЕН ТВ побеседовали с жительницей города Скопина Рязанской области Ниной Николаевной, которая несколько лет назад обнаружила одного из детей «скопинского маньяка» в подъезде своего дома.

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В 2000-м году Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет Мохов в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом. Елена родила от него двух сыновей. Мохов отобрал у матери мальчиков (первого через 2 месяца, второго — через 4 месяца после рождения). Детей он подкидывал в подъезды многоэтажных домов Скопина. Оба ребенка впоследствии были усыновлены, после освобождения их биологическая мать из-за нанесенной психологической травмы не смогла забрать детей себе.

Жительница Скопина Нина Николаевна рассказала, как она обнаружила младшего сына «скопинского маньяка».

«Вечер, слышу плач ребенка. Я пошла на кухню, думала, что плачет у соседей. Это продолжалось в течение часа. Открыла первую входную дверь, понимаю, что плач стал громче. А вторую дверь открыть не могу, потому что ребенок лежал под дверью. Была не пеленочка, а матрасик, такой черный, с колясочки, грязная наволочка и записка: «Зовут Олежек, 4 месяца», — рассказала она.

Женщина также рассказала, что вызвала правоохранителей и скорую помощь. По словам Нины Николаевны, по внешнему виду казалось, что ребенок только родился, настолько он был маленький.

«У соседей сверху был ребенок, они принесли молочко, мы его завернули. Вот и вся история. Он был у нас здесь в роддоме. Потом его в Рязань забрали, что с ним потом стало — неизвестно», — рассказала женщина.

Соседка Нины Николаевны сообщила, что одного сына «скопинского маньяка» после усыновления увезли за границу, где он находится до сих пор. По слухам, мальчика назвали Анатолием.

«Один ребенок за рубеж ушел, а другой здесь», — отметили женщины.

Ранее о судьбе детей рожденных в бункере рассказала жертва Мохова. Екатерина, принимавшая роды у Елены, заявила, что у сыновей Мохова сейчас всё хорошо.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил «Известиям», что 3 марта Виктор Мохов выходит на свободу.

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