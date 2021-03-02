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Неизвестные обокрали стартовую площадку на Байконуре

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Детали с драгоценными редкоземельными металлами пропали со стартовой площадки №110 на космодроме Байконур, заявление о краже поступило в полицию. Об этом 2 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

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По его данным, заявитель — начальник службы охраны ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр «Южный», сотрудники которого охраняют объект.

По данным охранника, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. 19 февраля их на месте уже не оказалось. Была взломана дверь сооружения №3, где находится старт.

Кто именно украл детали, пока непонятно, однако известно, что сооружение охраняется довольно серьезно. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ущерб оценен в более чем 5 тыс. рублей.

В декабре 2020 года стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета из «самолета Судного дня» Ил-80 на аэродроме Таганрог-Южный и украли радиоаппаратуру стоимостью более 1 млн рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

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