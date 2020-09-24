Железная хватка: как бороться с нелегальным сбором металлолома

Житель Красноярского края украл ни много ни мало 15 т рельсов и сдал их в пункт сбора металлолома . А безработный, ранее судимый житель Солнечногорска украл, но всё же не успел сдать в пункт приема металлолома гараж жительницы Химок. В Петербурге тем временем полиция спустя полгода задержала угонщика «КамАЗа» ― мужчина угнал грузовик с неохраняемой стоянки и сдал его на металлолом. О том, что грозит желающим сдать на металлолом всё, что плохо лежит, как приструнить нелегальных сборщиков и навести порядок в отрасли ― в материале «Известий».

Забор, рельсы, «башмаки»

В Канском районе Красноярского края по горячим следам задержали 36-летнего местного жителя: мужчина, на минуточку, самостоятельно разобрал больше 200 м железнодорожных рельсов со стрелочными переводами на неиспользованном пути и распилил их на части .

« На специально нанятой технике похищенное было перевезено в пункт приема металлолома , ― сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. ― За 15 т металла злоумышленник получил около 150 тыс. рублей, которые рассчитывал потратить на свои нужды ».

Зато сумма ущерба оказалась в разы больше ― почти на миллион . Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в Липецкой области разбираются в причинах схода с рельсов восьми вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, урона окружающей среде тоже не нанесено, но из-за ЧП несколько пассажирских поездов пришли с опозданием на три-четыре часа. Примечательно, что грузовой поезд перевозил металлолом, и, как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, предварительная причина аварии ― как раз хищение лома.

« Причиной схода вагонов явились противоправные действия неустановленного лица, совершавшего хищение лома черного металла, перевозимого грузовым поездом, путем его сбрасывания на железнодорожную насыпь », ― отметили в ведомстве.

Железная хватка1 Сошедшие вагоны грузового поезда в Липецкой области, 16 сентября 2020 года Фото: Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Хроники кражи лома можно, кажется, продолжать бесконечно. Крадут провода и опоры ЛЭП (так, в КЧР «Россети Северный Кавказ» потеряли почти 8 тыс. м алюминиевого провода), чугунные ограды с могил. В Орске 12-летний школьник хотел заработать на каникулах и прихватил с железной дороги тормозные «башмаки» . Досталось всем: маму ребенка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в адрес железнодорожного предприятия направлено представление ― плохо смотрят за имуществом.

В Казани тем временем воришки украли секцию забора. Весь прошлый год жители жаловались и на внешний вид, и на установку ограждений где надо и не надо, так что неудивительно, что в соцсетях охотников за металлоломом в шутку нарекли «санитарами города».

Кстати, в прошлом году отмечалась тенденция ― пропадали целые мосты . Весной недалеко от Кировска местные жители заметили, что исчез давно не используемый железнодорожный мост через реку Умба ― его по-тихому распилили и увезли в неизвестном направлении. Осенью лишились пешеходного моста жители деревни Деденево в Подмосковье.

В общем, за такой металл люди, к счастью, не гибли, но ради металлолома, похоже, готовы на многое.

От административки до уголовки

Как отмечают юристы, чаще всего подобные нарушения квалифицируются как кража. В зависимости от стоимости похищенного может наступить административная ответственность за мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ (ущерб на сумму не выше 2500 рублей) либо уже уголовная по ст. 158 УК РФ .

«Кроме того, по ст. 267 УК РФ гражданину может грозить ответственность за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (на сумму более 1 млн рублей) , ― говорит «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев. В этом случае нарушителю грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, а могут назначить и принудительные работы на срок до четырех лет либо лишить свободы на тот же срок.

Железная хватка3 Украденные железнодорожные пути, Красноярский край, сентябрь 2020 года Фото: УТ МВД России по СФО

Если же в результате нарушения по неосторожности погиб человек, то виновному грозит до восьми лет, а за смерть двух и более лиц можно получить до 10 лет тюрьмы .

По закону в пункте приема металлолома у физлица должны потребовать документ, удостоверяющий личность, и доверенность от собственника лома (если это другой человек) . На каждую партию лома составляется акт. При сдаче же цветного металла вас попросят еще и написать заявление: указать ФИО, паспортные данные, что за металл и откуда добро, основание возникновения права собственности и подпись под всем этим честным признанием . Понятное дело, что на нелегальном пункте всё вышеперечисленное не работает.

«Поскольку деятельность по обращению с черным и цветными металлами лицензируема, то за нарушение лицензионных требований (в частности приема металлолома без составления акта, без идентификации сдатчика) к приемщику металла могут быть применена ответственность по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в виде штрафа на ИП в размере от 4 тыс. рублей до 8 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток , ― замечает юрист. ― На должностных лиц ― от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц ― от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников считает, что необходимо вводить серьезную персональную ответственность не только для тех, кто сдает лом, добытый преступным путем, но и тех, кто принимает.

« Директора фирм, которые обеспечивают и перевозку, и прием, также должны подпадать под персональную уголовную ответственность , ― говорит в беседе с «Известиями» эксперт. ― Сейчас законодательство не успевает за теми новыми вызовами, которые существуют в обществе. Я уверен, что в Государственной думе будет такой законопроект, который приравняет прием черного и цветного лома к драгметаллам» .

Железная хватка2 Украденный мост в деревне Деденево, Московская область, 2019 год Фото: vk.com/dedenevo/Денис Бычков

Олег Иванников отмечает, что ущерб, который наносят сборщики лома, похищая кабель, канализационные люки, ограждения, измеряется миллионами, «поэтому необходимо вводить коллективную ответственность всей цепочки приема и переработки этого лома ».

Перечень отклонили, безнал ждут

В ноябре прошлого года Ивановская областная дума внесла в Госдуму законопроект, который бы предоставлял регионам право определять перечень изделий из цветных и черных металлов, которые могут сдавать обычные граждане. Авторы законопроекта отмечали: по действующим законам физлица могут сдавать лом в соответствии с перечнем, устанавливаемым регионами, но сами регионы таким правом отдельно не наделены. При этом перечни введены для приема цветного металла .

Инициаторы законопроекта уточняли, что «свободные источники лома и отходов черных металлов (свалки, пустыри) иссякли, граждане совершают кражи лома и отходов черных металлов у собственников», страдают дачники. Перечень бы позволил урегулировать правоотношения в сфере оборота лома и отходов черных металлов и пояснил, что можно сдавать, а что нет.

Закон до первого чтения так и не дошел ― Минэкономики и Минпромторг выступили против списка лома черных металлов. Как аргументировали ведомства, « введение ограничений на сбор приведет к сокращению электрометаллургического производства и металлургического производства в целом, а также негативно скажется на развитии ломозаготовительных организаций ». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также отмечал, что перечни лома цветных металлов, которые утверждаются региональными властями, не имеют единообразия .

«Это приводит к тому, что лом и отходы цветных металлов свозятся для сдачи в субъекты РФ, в которых действует наиболее широкий перечень», ― говорил в интервью Виктор Евтухов.

Железная хватка5 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Впрочем, навести порядок в отрасли все-таки попробуют. Так с 2018 года идет работа над поправками к федеральному закону «Об отходах производства и потребления». Речь идет об ограничении наличных расчетов при приеме лома и отходов цветных или черных металлов у физических лиц. Согласно законопроекту, за раз на руки можно будет получить до 10 тыс. рублей, а в месяц ― не более 50 тыс. рублей.

«Можно считать, что законопроект будет бороться с незаконными пунктами приема сдачи, но прежде всего он направлен на борьбу с теневым оборотом денежных средств. Потому что объем металлолома в стране, по разным оценкам, миллиарды (до триллиона). Из них практически половина, к сожалению, уходит на так называемые обнальные площадки, когда просто обналичивают денежные средства» , ― говорит в беседе с «Известиями» один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Что касается борьбы с нелегальными пунктами, то депутат напоминает, что на сегодняшний день для того, чтобы открыть пункт приема металлолома, нужно две лицензии. Одна лицензия (федеральная) ― для работы с опасными отходами, а другую лицензию выдает субъект. По мнению Андрея Лугового, вторую лицензию выдавать не нужно.

« В каждом субъекте, к сожалению, свои правила выдачи такого рода лицензии: они легко обходятся, они коррупционные и не так эффективны. Мы считаем, что отрасль сама сможет побороться с незаконными площадками. Она сама в этом будет заинтересована, и правоохранительным органам тогда в том числе будет проще выявлять незаконные площадки ».

Стоп-лист и другие меры

Как отмечают в Ассоциации ломозаготовителей НСРО «Руслом.ком», работа нелегальных игроков, применяющих различные «теневые» схемы, наносит не только репутационный, но и прямой экономический урон всей ломозаготовительной отрасли.

« Неучтенный металлолом создает большие проблемы на рынке. Пробелы в законодательстве позволяют нелегальной площадке существовать, а физическому лицу, который этот металлолом украл, ― сдать его за наличные деньги », ― говорит член президиума Ассоциации НСРО «Руслом.ком», гендиректор ООО «Транслом» Сергей Астахов. Одним из способов борьбы представитель ассоциации называет внедрение на предприятиях с государственным участием полноценной системы учета лома .

« Нужно сначала разобраться с ломообразованием, систематизировать его, а потом уже работать над вариативностью способов продажи », ― отмечает эксперт.

Железная хватка4 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Навести порядок и поддержать отрасль, считают в ассоциации, помогут и упор на безналичный расчет, и, например, отмена НДФЛ на сделки при продаже вторсырья ― чтобы у населения был стимул сдавать металлолом легально . По подсчетам, ежегодно в сдаче лома принимают участие около 1 млн человек по всей стране. В среднем на этом удается заработать от 300 рублей до 120 тыс. рублей, но с отменой НДФЛ доходы могут быть выше.

Также в ассоциации выступают за создание единого федерального реестра запрещенного к приему от физических лиц лома металлов .

« Подобная мера позволит установить единые правила работы на всей территории страны , ― уверен директор ассоциации Виктор Ковшевный. ― На данный момент в Министерстве промышленности и торговли РФ проходит обсуждение предложенной инициативы».

Кроме того, легальные ломозаготовители выступают за повышение ответственности за незаконную заготовку и реализацию лома черных и цветных металлов . Сейчас минимальный штраф для граждан по ст. 14.26 КоАП за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения ― 2500 рублей с возможной конфискацией .