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Медведчук допустил возвращение Порошенко на пост президента Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко может вновь занять пост главы государства. Об этом во вторник, 2 марта, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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«Если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом, я так думаю», — отметил политик в интервью русской службе Би-би-си.

По словам Медведчука, свой голос за Порошенко он отдавать не будет, также он не голосовал за действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом Медведчук добавил, что шансы занять пост есть и у выдвиженца партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и у президентской партии «Слуга народа», и у других кандидатов.

Как подчеркнул сам политик, он не собирается баллотироваться в президенты, так как считает данную должность в стране ненужной.

«На Украине должна быть парламентская форма правления», — сообщил он.

Кроме того, Медведчук заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Украину. Он сказал, что намерен продолжать свою деятельность, что бы ни случилось.

25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса. Депутат от фракции рады ОПЗЖ Илья Кива отметил, что происходящее в стране — это «агония режима, который проиграл, предал страну, народ».

За день до этого депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, санкции являются ограничением его конституционных прав.

СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации введение Украиной санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением Конституции страны.

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