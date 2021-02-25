В ОПЗЖ сообщили о задержаниях депутатов и обысках в офисе партии

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, депутат от фракции рады ОПЗЖ Илья Кива.

«Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. <...> Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, происходящее в стране — это «агония режима, который проиграл, предал страну, народ».

Накануне 24 февраля сотрудники СБУ задержали политолога и журналиста Юрия Дудкина, выступавшего в качестве эксперта на телеканалах, которые попали под санкции украинских властей. Его обвиняют по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.

В тот же день депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, санкции являются ограничением его конституционных прав.

20 февраля Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

За день до этого СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации введение Украиной санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением конституции страны.