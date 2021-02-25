Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%

В ОПЗЖ сообщили о задержаниях депутатов и обысках в офисе партии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, депутат от фракции рады ОПЗЖ Илья Кива.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

«Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. <...> Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, происходящее в стране — это «агония режима, который проиграл, предал страну, народ».

Накануне 24 февраля сотрудники СБУ задержали политолога и журналиста Юрия Дудкина, выступавшего в качестве эксперта на телеканалах, которые попали под санкции украинских властей. Его обвиняют по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.

В тот же день депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, санкции являются ограничением его конституционных прав.

20 февраля Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

За день до этого СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации введение Украиной санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением конституции страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021