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СБУ задержала украинского политолога по делу о госизмене

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали политолога и журналиста Юрия Дудкина, выступавшего в качестве эксперта на телеканалах, которые ранее находились под санкциями Киева. Об этом в среду, 24 февраля, говорится в сообщении, опубликованном сайте спецслужбы.

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«СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение в российской следственной практике. — Ред.) «эксперту», причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ», — говорится в публикации.

Как пояснили в ведомстве, Дудкина обвиняют по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.

По версии следствия, журналист создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, ютуб-каналы — и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ, пишет «Газета.ру».

В сентябре 2020 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о госизмене из-за поездки народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговоры в Госдуму России в марте 2020 года.

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