YouTube временно заблокировал канал Джулиани

Видеохостинг YouTube временно заблокировал аккаунт юриста Руди Джулиани, который ранее представлял экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 1 марта сообщила представитель соцсети.

«Мы удалили контент с канала Руди В. Джулиани за нарушение нашей политики продажи регулируемых товаров, которая запрещает контент, способствующего использованию никотина, и нашей политики честности на президентских выборах», — приводит ее слова агентство Bloomberg.

Уточняется, что Джулиани в своих видео заявлял об «украденных» президентских выборах.

В результате временной блокировки он не сможет публиковать видео или вести прямые трансляции в течение двух недель. Отмечается, что это уже вторая блокировка аккаунта юриста. Третий такой случай приведет к вечному бану канала.

24 февраля сообщалось, что Независимый надзорный совет (Oversight Board) Facebook получил от бывшего американского лидера Дональда Трампа апелляцию с требованием восстановить его аккаунты в соцсети компании. В январе Facebook сообщила о передаче Надзорному совету на рассмотрение дело о блокировке страниц Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками. С того времени совет получил порядка 9 тыс. комментариев от общественности на тему возможного восстановления аккаунтов Трампа.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Жертвами беспорядков стали четыре человека. Несколько правоохранителей попали в больницу с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами. Затем аккаунт был удален окончательно. К подобным рестрикциям в отношении Трампа присоединились и другие соцсети.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.