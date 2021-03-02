Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у Юлии Навальной. Об этом 2 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст запроса.

«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», — говорится в документе.

Милонов обратил внимание на то, что в последние несколько дней в различных СМИ появилась информация о наличии у Юлии Навальной гражданства Германии. При этом со стороны «виновницы информационного повода» не последовало никаких подтверждений или опровержений этих сообщений.

«Между тем подтверждение или, наоборот, опровержение наличия иностранного гражданства у Юлии Навальный (ровно как и у ее супруга) стало бы важным дополнением к информационной картине событий, ключевыми участниками которых они стали явно или косвенно», — подчеркнул Милонов.

Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву в понедельник, 22 февраля. 10 февраля «Известия» писали, что она улетела из Москвы. Позднее в тот же день немецкие СМИ сообщили о ее прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне. По информации местных изданий, речь шла о частном визите.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

За время отсутствия жены Навальный был приговорен 20 февраля к выплате штрафа в $850 тыс. рублей — блогера признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до оглашения приговора покинул Россию и соратник Навального Леонид Волков. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК России его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.