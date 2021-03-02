Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США могут 2 марта ввести санкции против России из-за Навального
Мир
В Киеве заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Общество
Названы самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Армия
Медицинские учреждения Минобороны перевели на плановый режим работы
Общество
Онищенко призвал молодежь соблюдать ограничения по COVID-19
Спорт
Шведский боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры
Общество
Оплата картой «Тройка» появилась еще в 400 автобусах Подмосковья
Общество
Чиновницу на Камчатке ждет суд после нападения стаи собак на ребенка
Общество
Стоматолог назвал подходящий гипертоникам способ обезболивания

Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у Юлии Навальной. Об этом 2 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст запроса.

Не выходя за личности: кого и как коснутся новые санкции ЕС
Евросоюз задействовал в отношении России самый мягкий вариант ограничений, считают эксперты

«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», — говорится в документе.

Милонов обратил внимание на то, что в последние несколько дней в различных СМИ появилась информация о наличии у Юлии Навальной гражданства Германии. При этом со стороны «виновницы информационного повода» не последовало никаких подтверждений или опровержений этих сообщений.

«Между тем подтверждение или, наоборот, опровержение наличия иностранного гражданства у Юлии Навальный (ровно как и у ее супруга) стало бы важным дополнением к информационной картине событий, ключевыми участниками которых они стали явно или косвенно», — подчеркнул Милонов.

Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву в понедельник, 22 февраля. 10 февраля «Известия» писали, что она улетела из Москвы. Позднее в тот же день немецкие СМИ сообщили о ее прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне. По информации местных изданий, речь шла о частном визите.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

За время отсутствия жены Навальный был приговорен 20 февраля к выплате штрафа в $850 тыс. рублей — блогера признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до оглашения приговора покинул Россию и соратник Навального Леонид Волков. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК России его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021