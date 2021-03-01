Срок въезда в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» продлили до 1 апреля

Правительство России продлило до 1 апреля 2021 года срок въезда в страну с помощью мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19» при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе кабмина.

Там объяснили, что граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в РФ через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке по специальному мобильному приложению «Путешествуй без COVID-19».

Как отметили в российском правительстве, это приложение упрощает для граждан государств ЕАЭС перемещение между странами, вместе с этим обеспечивает соблюдение действующих требований на фоне пандемии коронавируса.

В частности, в приложении можно хранить результаты тестов на коронавирус и QR-коды.

Благодаря этому ответственные лица могут проверять результаты теста при въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода «свежего» теста), так и с помощью считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

Ранее предлагалось применять приложение до 1 марта нынешнего года.

Ранее, в январе, стало известно, что граждане Армении и Белоруссии с начала февраля 2021 года смогут въезжать в Россию через аэропорты, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, отображаемый в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

В соответствующем постановлении правительства тогда были указаны 20 пунктов воздушного пропуска, через которые граждане указанных стран смогут въехать в РФ.