Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19

Граждане Армении и Белоруссии с начала февраля 2021 года смогут въезжать на территорию России через аэропорты, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Документ касается тех граждан, которые собираются посетить территорию России с 1 февраля по 1 марта 2021 года. В постановлении также указаны 20 пунктов воздушного пропуска, через которые граждане Армении и Белоруссии смогут въехать в страну.

Ограничения на въезд иностранных граждан были введены Россией в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

27 января сообщалось, что Россия также может открыть сухопутную границу с Грузией. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Единственный пункт пропуска между Россией и Грузией «Казбеги — Верхний Ларс» был закрыт 16 марта 2020 года из-за эпидемиологических соображений. Это решение не распространяется на тех граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки. Туристические поездки в обоих направлениях по-прежнему запрещены.

Представитель грузинского премьера Зураб Абашидзе уточнил, что сухопутная граница между Россией и Грузией закрыта для туристов исключительно в связи с коронавирусом. Эпидемиологическую ситуацию предстоит оценить санитарным ведомствам обеих стран, и если она будет удовлетворительной, то ограничения снимут, пояснил политик.