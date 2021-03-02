Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила состав на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В мужском одиночном катании компанию Михаилу Коляде составит молодой Евгений Семененко, в женском выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Туктамышева попала на чемпионат мира впервые с 2015 года, когда она одержала победу. В парном катании Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревновании танцевальных пар будут выступать Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

На мой взгляд, состав справедливый. Если говорить про женщин, то, конечно, жаль Алёну Косторную. Прошлый сезон складывался для нее идеально: победа в финале Гран-при, золото чемпионата Европы. Она была главной фавориткой чемпионата мира-2020, но его отменили из-за коронавируса. Новый же сезон — просто кошмар для нее. И я говорю даже не про смену тренера. Болезнь, взросление. Думаю, что она бы не смогла хорошо кататься в этом сезоне ни у одного тренера. Даже у Этери Тутберидзе.

При этом произвольная программа Косторной в финале Кубка России мне очень понравилась. Ее ставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, и она сделана на высоком уровне. А вот короткая программа… Честно, она довольно слабая для чемпионки Европы. Не берусь давать советы, но на мой взгляд, Алёне можно было сохранить старые программы. Когда девушка болеет, то ей тяжело разучивать что-то новое и выдать свой максимум на официальном старте.

В схожей ситуации оказались Виктория Синицына и Никита Кацалапов, но у них опытный тренер Александр Жулин. Ребята тоже болели, и он решил не рисковать. Они показали свои старые программы в финале Кубка России и спокойно обеспечили себе участие на ЧМ. Смогут ли они теперь побороться за медали в Стокгольме? В танцах конкуренция очень высокая. Очень сильны американские пары, подтянулись канадцы. Честно, этот будет особенный турнир в танцах. Выиграть ЧМ без признанных лидеров — Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона — захотят очень многие. У всех будут нервы.

Если говорить про наш состав в танцах, то сомнения вызывает только участие пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (при всем к ним уважении). Если бы решение зависело от меня, то я бы посылал на ЧМ третьим номером молодую пару. Обычно так делали всегда. На перспективу.

Лиза Туктамышева заслужила свою путевку на ЧМ. Я спокойно к ней отношусь как к фигуристке, но она молодец. Делает всё по-человечески, не участвует ни в каких закулисных играх, но при этом долго остается в игре. Это вызывает уважение. Очень хочется, чтобы у нее получилось достойно выступить в Швеции. Попасть в топ-5? Почему бы и нет.

Михаил Коляда был прекрасен в начале сезона, я сделал ему много комплиментов, но сейчас он менее стабилен. В Голландии он выступил не лучшим образом (в прошедшие выходные Михаил победил на турнире Challenge Cup в Гааге. — «Известия»). Хочется верить, что я ошибаюсь и Миша постарается побороться за высокое место. Вторым номером я бы отправил в Швецию Дмитрия Алиева. Он заслуживает поддержки. Да, Дима допустил ошибку в финале Кубка России, но она была сделана в азарте, от большого желания. Он возрастной спортсмен, будет ли у него следующий сезон? Не очень понятно, зачем в таких условиях обстреливать молодого Семененко, а не дать шанс Алиеву?

В целом нас ждет сложный, непонятный, непредсказуемый чемпионат. Один словом — лотерея. У всех спортсменов была скомканная подготовка, на трибунах не будет зрителей, плюс не забывайте про нестандартные условия, вызванные пандемией. Все же привыкли, что рядом с тобой три тренера, мама, но сейчас такого не будет. Только один тренер, никаких родственников.

И кто в такой ситуации лучше справится с нервами, тот и выиграет. Мне кажется, что может справиться команда Мишина. Сами фигуристы поопытнее, да и Алексей Николаевич многое повидал на своем спортивному веку.

Автор — чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР, тренер

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