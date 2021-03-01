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МИД назвал заявление ЕСПЧ по делу Навального вмешательством в дела России

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Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела РФ, заявил 1 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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В Москве отказались выполнять это постановление, назвав его элементом давления

«Некогда авторитетный правовой институт превращается в политическое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального — неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела», — сказал Грушко на заседании международного комитета Совета Федерации.

Грушко также добавил, что межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с российской конституцией, множатся.

«Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми», — подчеркнул Грушко.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, подчеркивая, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

1 марта ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран – членов Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ситуации по Навальному. Ограничения впервые примут в рамках нового глобального режима санкций альянса за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. По словам собеседника агентства, решение будет в ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Решение о рестрикциях ЕС принял в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Москва сообщила 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

1 марта в ведомстве пообещали ответную реакцию после новых санкций ЕС. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов допускал, что реакция Кремля будет асимметричной.

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