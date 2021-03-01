SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта

Американская компания SpaceX в воскресенье, 28 февраля, отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

О причинах отмены запуска не сообщается.

Пуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида был намечен на 20:37 по времени Восточного побережья США (04:37 мск). Следующая возможность для запуска появится примерно через сутки.

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. Специалисты SpaceX намереваются в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля. Тогда сообщалось, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее использовалась при пяти запусках, не смогла осуществить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

В дальнейшем компания SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.