SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой из 60 интернет-спутников Starlink. Трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

Старт состоялся в 22:59 по восточному побережью США (06:59 16 февраля мск) на мысе Канаверал (штат Флорида).

При этом многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее использовалась при пяти запусках, не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Это двадцатая по счету группа аппаратов Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. Общее число запущенных спутников связи уже превышает тысячу.

Реализация проекта Starlink началась в феврале 2018 года. Его целью является обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.