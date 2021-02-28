Самолет в Судане вернули в аэропорт из-за кота-дебошира

Авиалайнер, выполнявший рейс из Судана в столицу Катара Доху был вынужден вернуться в аэропорт из-за неожиданного появления агрессивного кота в кабине пилотов. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила суданская газета «Ас-Судани».

Отмечается, что пилоты обнаружили животное в кабине через полчаса после вылета из аэропорта столицы Судана Хартума.

По информации источника издания среди членов экипажа, кот мешал управлять самолетом и пытался наброситься на капитана, из-за чего тот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Предполагается, что кот залез в самолет в ночь перед вылетом во время уборки на борту или технического осмотра.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что забытый в самолете в аэропорту Тель-Авива кот прожил в кабине пилота две недели и испортил обивку салона.