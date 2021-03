«Без всяких колебаний приму любую антиковидную прививку»

Бонни Тайлер с нетерпением ждет возможности дать живые концерты, надеется на возобновление перелетов и выступлений уже к лету и собирается вакцинироваться без всяких колебаний, как только до нее дойдет очередь. Об этом обладательница роскошного мощного хрипловатого вокала, исполнительница нетленных рок-боевиков и баллад рассказала «Известиям» сразу после выхода своего нового, 18-го по счету студийного альбома The Best Is Yet To Come (доступен с 26 февраля).

— В 1970–1980-е почти все артисты выпускали полноразмерные альбомы с новым материалом раз в год-два. Теперь же звезды, особенно категории А, выдают релизы раз в три-пять лет, а то и реже. В чем, по-вашему, причина? Может, это из-за того, что самих артистов стало больше, а их музыка — более доступной благодаря стримингу, прочим цифровым технологиям?

— Да, отчасти это вина новых технологий. Однако то, о чем говорите вы, не относится ко мне. Выпустила в 2019 году альбом Between the Earth and the Stars, сейчас, в 2021-м, только что вышел мой новый диск The Best Is Yet To Come, а теперь я работаю над следующим.

Фото: Instagram/@bonnietylerofficial Новый альбом Бонни Тайлер The Best Is Yet To Come

Но, как и большинство фанатов, я по уши влюблена в рок-музыку! Особенно в то, что делают такие люди, как Брюс Спрингстин, Род Стюарт и некоторые другие. И, конечно, хотела бы слышать их новинки чаще.

— А что вы скажете о своем новом альбоме?

— Вещи, которые написал для меня композитор и певец Стив Вомак, пробудили во мне то же завораживающее чувство, что и песни Спрингстина. А когда мы закончили работу над альбомом The Best Is Yet To Come и принесли его в рекорд-компанию, там спросили: «Ух ты! Эти вещи написал для вас Брюс Спрингстин?» Но это были не его пера песни! Это был Стив Вомак! До сих пор меня по-хорошему трясет от них. А одну из вещей — Stronger Than A Man — написал для меня Десмонд Чайлд (продюсер и композитор Kiss, Scorpions, Bon Jovi и многих других. — «Известия»). Мне, правда, очень нравится новый альбом, и я жду не дождусь, когда смогу представить песни с него своим поклонникам на концертах.

— Выпустив в 2013 году пластинку Rocks and Honey, вы говорили, что она будет вашей последней студийной. Но потом вместе с Джимом Штайнманом и такими артистами, как Род Стюарт, Францис Росси (Status Quo) и Клифф Ричард, вышла еще одна — Between the Earth and the Stars (2019), и вот теперь мы получаем удовольствие от прослушивания абсолютно новых песен. Что заставило вас изменить свое решение?

— Да, вы правы. Но я могу лишь сказать: «Так получается!» История диска Between the Earth and the Stars такова. Участник первого моего коллектива, бас-гитарист Кевин Данн принес мне послушать демо написанных им песен. Что интересно, до этого он никогда сам не сочинял музыку. Кевин спросил, как они мне. И знаете, эти вещи просто вдохновили меня, и я ответила: «Твои песни — какой-то космос, фантастические!» Кевин поинтересовался, а не отправиться ли нам в студию и не записать ли новый альбом с Дэвидом МакКэем в качестве продюсера? Мне эта идея показалась весьма занятной. К тому же мы не работали с МакКэем около 40 лет. И я отправилась в лондонскую студию Дэвида, а там, несмотря на длительную разлуку, создалось впечатление, будто бы мы виделись буквально вчера. Мне очень легко работалось. Песни сочетались друг с другом, «как доктор прописал». Мы выпустили Between the Earth and the Stars. А теперь записали и второй альбом в такой теплой компании.

Я бы перезаписала свой вокал Концерт Бонни Тайлер в 2020 году на лондонской «О2 Арене» Фото: Getty Images/Gareth Cattermole/Gareth Cattermole

— Уверен, вы очень скучаете по живым выступлениям. Когда последний раз выходили на сцену до всей этой истории с коронавирусом?

— Я очень скучаю по своим фанатам и публике, сильно соскучилась по своим музыкантам и всей концертной команде. И, конечно, как только человечество приблизится к победе над пандемией, мы тут же отправимся в концертный тур. Такой длительный период без живых выступлений у меня впервые, пожалуй, с тех пор, как я была 17-летней девочкой. Сцена и живые концерты — часть моей ДНК. К счастью, вирус отступает, и все надеются на возобновление концертных туров, перелетов, наверное к началу лета. Все это длится почти год, удивительно и страшно… Здесь, в Португалии, где я живу, на данный момент сложилась неважная ситуация: страна оказалась на втором месте в мире по числу жертв на душу населения. На севере Португалии, в Лиссабоне, в частности, дела совсем плохи.

— Бонни, все ли в порядке с вашими родными, друзьями и коллегами? Никто из них не пострадал от ковида? Удалось ли вам привиться?

— Ой, да, слава Богу, все в порядке, все живы. Что же касается прививки, то я еще не в таком уж возрасте, а в Португалии сначала прививают совсем пожилых людей. Мне — 69, а мужу — 71. Нам нужно дождаться своей очереди. Мой супруг будет прививаться вакциной от Pfizer. Некоторые из моих старших братьев и сестер уже получили вакцину в Великобритании, чему я безмерно рада. И как только станет возможным, я и сама привьюсь. Надеюсь, это случится со дня на день.

— А вы были бы готовы сделать себе прививку российской вакциной, например «Спутник V»?

— Ого! А я и не знала, что вы тоже сделали свою вакцину! Здорово! Насколько мне известно, Португалия заказала 14 млн доз. Опять же я не в курсе, каких именно производителей. Но, как только дойдет очередь до меня, без всяких колебаний приму любую антиковидную прививку.

— В 2013 году вы представляли Великобританию на «Евровидении» с композицией Believe in Me. Каким образом все сложилось тогда, почему приняли такое решение? Ведь вы крутая знаменитость, а «Евровидение» давно называют политизированным культурным событием.

— Да, и я с этим согласна, конкурс слишком уж стал отдавать политикой в отличие от прошлых лет, когда «Евровидение», его участники и, конечно, победители получали реальную возможность засветиться на европейском рекорд-рынке. Для меня участие в этом конкурсе было полезным опытом, но поначалу я не хотела выступать, так как прекрасно осознавала, что не выиграла бы его. Родившись в Великобритании, я живу в Португалии, и это своего рода противоречие. Зато я дала кучу интервью в преддверии и во время конкурса, и это было отличным промо для альбома Rocks & Honey.

Я бы перезаписала свой вокал Певица Бонни Тайлер на «Евровидении» в 2013 году Фото: Getty Images/WireImage/Ragnar Singsaas

— А можете припомнить что-то интересное о вашей совместной работе с Оззи Осборном для диска Рика Уэйкмана Return to the Centre of the Earth 1998 года?

— Если честно… Я бы хотела перезаписать свой вокал для той пластинки Рика. Я, правда, недовольна своим вокальным результатом. Кстати, моим последним доковидным выступлением был большой концерт в марте 2020-го на лондонской «О2 Арене». В нем также принимал участие Рик Уэйкман, а среди других участников были Эрик Клэптон, Ван Моррисон, Том Джонс, Кэт Стивенс. Я стала единственной женщиной-вокалисткой на этом концерте, он был устроен в поддержку противораковых исследований. Ну а затем случились этот ковидный переполох, локдауны и т.д. Что же касается Рика Уэйкмана, он настоящий джентльмен, фантастический человек и музыкант, очень люблю его. Было так здорово встретиться с ним! Ну а с Оззи мы и не пересекались даже, записывались по отдельности.

— Помимо того что вы звезда рока, вы со своим супругом Робертом еще и фермеры. Скажите, пожалуйста, пару слов об этом вашем бизнесе. Или это хобби?

— Да-да, у нас есть ферма в Новой Зеландии. Это всего лишь бизнес, своего рода хорошая инвестиция, венчур. Самим производственным процессом и руководством занимаются другие люди, мы как бы сдаем им эту ферму в аренду.

Я бы перезаписала свой вокал Певица Бонни Тайлер с мужем Робертом Салливаном Фото: Global Look Press

— Вкусные продукты получаются?

— Гм… Они нам ничего никогда не присылали попробовать, да и как-то далеко все это.

— Чем любите заниматься в свободное время?

— Очень люблю плавать и до сих пор регулярно бываю в бассейне.

— И напоследок не могли бы вы сказать пару слов о вашей семье — братьях, сестрах? Как давно вы с ними не виделись?

— Я родилась и выросла на юге Уэльса. В настоящий момент большинство членов моей семьи живет на севере Уэльса, а некоторые — в Лондоне, потому как работают там. У меня есть дом в Уэльсе. Последний раз полетела туда 15 марта прошлого года: была свободная неделька после концерта на «О2 Арене». А потом, как все мы знаем, ковид вторгся во все сферы нашей жизни и я так и не смогла повстречаться с моими родными из-за этой гадкой штуки.