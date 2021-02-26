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США заранее предупредили Израиль об авиаударе по Сирии

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Власти США заранее предупредили Израиль о готовящемся авиаударе по объектам Сирии. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

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Отмечается, что в ходе переговоров представителей Пентагона и министерства обороны Израиля утром 25 февраля (по североамериканскому восточному времени) американцы уведомили израильскую сторону об авиаударе.

Источники портала утверждают, что это стандартная процедура, которая проводится каждый раз при военных операциях США для оценки возможного влияния на Израиль.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, заявил, что Лондон поддерживает удары США по «группам ополчения, нападающим на базы коалиции». Он добавил, что в Великобритании разделяют намерение США «совместно работать с партнерами над деэскалацией ситуации».

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

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