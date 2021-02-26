Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд

За минувшие сутки американский предприниматель Илон Маск лишился почти $14 млрд от своего состояния из-за падения акций Tesla. Об этом свидетельствуют данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, по его данным, состояние Маска сократилось на $13,6 млрд — до $176 млрд. Таким образом предприниматель находится на втором месте среди богатейших людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние уменьшилось на $5,55 млрд — до $180 млрд.

Первенство в списке самых состоятельных людей мира Маск утратил два дня назад, 23 февраля, когда стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%, а состояние бизнесмена уменьшилось на $15,2 млрд. Агентство Bloomberg отмечало, что причиной этому мог послужить комментарий Маска о цене биткоина.

20 февраля Маск в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными.

Предприниматель отмечал, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене.

Ранее, во вторник, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем 10%. На 08:39 мск цена криптовалюты составляла $48,604 тыс.

При этом 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс.