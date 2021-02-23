Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более, чем 10%. На 08:39 мск цена криптовалюты составила $48,604 тыс, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По данным на 08:44 мск, курс биткоина находился на уровне $49,736 тыс.
Ранее, 21 февраля, криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс.
За день до этого американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.
Как рассказал «Известиям» старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в условиях избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс. Однако, по его словам, после этого курс обязательно придет к коррекции.