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Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc.
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Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc.

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $58 тыс., следует из данных CoinDesk, опубликованных в воскресенье, 21 февраля.

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Так, по состоянию на 23:00 стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии выросла на 2,25%, до $58 332.

Последний раз биткоин достиг рекордной отметки днем ранее — $57 тыс.

В этот же день американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.

Как рассказал «Известиям» старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в условиях избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс. Однако, по его словам, после этого курс обязательно придет к коррекции.

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