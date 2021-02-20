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Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
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Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными

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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными. Своим мнением Маск поделился в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter в субботу, 20 февраля.

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По его словам, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене. Кроме того бизнесмен отметил, что криптовалюта, как и любая система данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

«Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — написал он.

Ранее в этот же день стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $57 тыс. А накануне цена биткоина впервые превысила отметку $56 тыс. Капитализация криптовалюты впервые превысила $1 трлн. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 59% при его общей оценке в $1,79 млрд.

16 февраля аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.

20 декабря 2020 года курс биткоина превысил исторический максимум $24 тыс. Рост возобновился в начале февраля после того, как Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд. Маск назвал биткоин немного более надежным активом по сравнению с наличными.

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