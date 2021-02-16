Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс.

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям» 16 февраля, что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки в $100 тыс.

«Росту этой криптовалюты способствуют несколько факторов. Во-первых, биткоин — это дефляционный инструмент с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире», — сказал Донецкий.

Кроме того, предложение биткоина ограничивается, потому что майнинг на каждом новом этапе становится все сложнее, а спрос со стороны как физических лиц, так и крупных корпораций растет, добавил аналитик.

Также, по его словам, часть биткоинов просто теряется его владельцами, что оказывает дополнительное давление на предложение, тем самым вызывая его рост.

Остальные криптовалюты тоже имеют закономерность «подтягиваться» за биткоином, но делают это немного с опозданием, заключил эксперт.

Ранее в этот же день стоимость биткоина поднималась до $49 708, сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам.

12 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.