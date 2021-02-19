Маск назвал биткоин более надежным активом по сравнению с наличными

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал биткоин немного более надежным активом по сравнению с наличными. Об этом сообщило в пятницу, 19 февраля, агентство Reuters.

Он подчеркнул, что «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее интересными.

«Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово - «почти», — привели слова Маска в агентстве.

Стоимость биткоина на 19 февраля 14.12 мск выросла за сутки на 1,42% и составила $52 709, приводит данные портал CoinMarketCap.

17 февраля Маск заявил, что намерен создать криптовалюту Марскоин.