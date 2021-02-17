Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты Марскоин

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что намерен создать криптовалюту Марскоин. Об этом в среду, 17 февраля, он рассказал на странице в Twitter.

Маск, 14 февраля, пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при продаже большой части своих сбережений во избежание концентрации средств. Пользователи Сети в ответ на заявление предпринимателя предложили Маску создать собственный «Илонкоин».

«Марскоин», — предложил свой вариант один из подписчиков.

Миллиардер отметил, что именно так он и назовет свою криптовалюту.

Ранее, 15 февраля, Илон Маск после призыва в Twitter к крупным владельцам Dogecoin продать часть своих монет «уронил» курс этой криптовалюты. По информации сервиса CoinMarketCap, Dogecoin подешевел= на 14%, до 5,6 цента.

В начале февраля данная криптовалюта подорожала на рекордные 780%. Очередной скачок цены произошел после публикации Илоном Маском в Twitter слова Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%.

29 января стало известно, что в результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще 28 января его цена составляла менее $0,008, а на следующий день установила новый исторический максимум в $0,087.