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Стоимость биткоина превысила $56 тыс. и установила новый рекорд

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Цена биткоина второй раз за последние сутки обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $56 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance в субботу, 20 февраля.

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По состоянию на 00:25 мск стоимость криптовалюты выросла до $56 386, однако уже спустя полчаса показатель снизился до $55,3 тыс. и продолжил падение.

Накануне стоимость биткоина впервые превысила отметку $55 тыс.

В этот же день стало известно, что капитализация пиринговой платежной системы Bitcoin на криптовалютном рынке превысила отметку $1 трлн.

16 февраля аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.

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