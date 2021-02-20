Стоимость биткоина превысила $56 тыс. и установила новый рекорд

Цена биткоина второй раз за последние сутки обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $56 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance в субботу, 20 февраля.

По состоянию на 00:25 мск стоимость криптовалюты выросла до $56 386, однако уже спустя полчаса показатель снизился до $55,3 тыс. и продолжил падение.

Накануне стоимость биткоина впервые превысила отметку $55 тыс.

В этот же день стало известно, что капитализация пиринговой платежной системы Bitcoin на криптовалютном рынке превысила отметку $1 трлн.

16 февраля аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.