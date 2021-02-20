Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $57 тыс., следует из данных портала CoinMarketCap 20 февраля.

За прошедшие сутки биткоин подорожал на $4,5 тыс.

Накануне цена биткоина впервые превысила отметку $56 тыс. По состоянию на 00:25 мск стоимость криптовалюты достигла $56 386, но затем началось падение.



Капитализация криптовалюты впервые превысила $1 трлн. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 59% при его общей оценке в $1,79 млрд, сообщал РБК.

16 февраля аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.



По словам первого вице-президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерия Романюка, потолка стоимости биткоина на сегодня не существует.

«Он может стоить и миллион, если он будет принят. Вопрос в другом, насколько это будет принято широким сообществом, в первую очередь регуляторами, центральными банками. Сама по себе оценка этого движения, она относительная, это вопрос соглашения», — передает его слова «РИА Новости».

Биткоин обнаружил рост в цене в декабре — 20 декабря его стоимость превысила исторический максимум $24 тыс. Рост криптовалюты возобновился в начале февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд. Он назвал биткоин немного более надежным активом по сравнению с наличными.