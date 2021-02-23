Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и статус самого богатого человека
Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире после того, как за минувшие сутки стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%. Об этом 23 февраля сообщает Bloomberg.
По данным агентства, состояние Маска упало на $15,2 млрд — до $183 млрд. Отмечается, что причиной этому мог послужить его комментарий о цене биткоина.
На первое место рейтинга самых богатых людей вернулся основатель Amazon Джефф Безос ($186 млрд). Таким образом, Маск теперь занимает вторую строчку рейтинга.
20 февраля Маск в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными.
Предприниматель отмечал, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене.
Ранее, во вторник, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем 10%. На 08:39 мск цена криптовалюты составляла $48,604 тыс.
При этом 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс.