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Илон Маск за сутки потерял $15 млрд и статус самого богатого человека

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Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире после того, как за минувшие сутки стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%. Об этом 23 февраля сообщает Bloomberg.

Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели
Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

По данным агентства, состояние Маска упало на $15,2 млрд — до $183 млрд. Отмечается, что причиной этому мог послужить его комментарий о цене биткоина.

На первое место рейтинга самых богатых людей вернулся основатель Amazon Джефф Безос ($186 млрд). Таким образом, Маск теперь занимает вторую строчку рейтинга.

20 февраля Маск в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными.

Предприниматель отмечал, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене.

Ранее, во вторник, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем 10%. На 08:39 мск цена криптовалюты составляла $48,604 тыс.

При этом 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс.

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