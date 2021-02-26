Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 26 февраля

Жителей Москвы и Московской области ожидает гололедица, облачная погода с дождем и мокрым снегом в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщил на своем сайте Гидрометцентр России.

Днем в столице от 3 до 5 градусов тепла, в ночное время может похолодать до 1 градусов выше нуля. В Подмосковье температура воздуха составит 1-6 градусов тепла в дневное время, а ночью местами до 2 градусов мороза.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Ветер ожидается западный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ранее 26 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце февраля в Москве ожидается «мрачная и скучная» погода без солнца и с низкими облаками.