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Вильфанд пообещал «мрачную и скучную» погоду в Москве до конца февраля

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Научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд в беседе с ТАСС в пятницу, 26 февраля, рассказал, что в конце февраля в Москве ожидается «мрачная и скучная» погода без солнца и с низкими облаками.

По словам синоптика, несмотря на мрачность погоды, оттепель в регионе продолжится и в ночное, и в дневное время.

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Вильфанд отметил, что в воскресенье, 28 февраля, погода в столице будет отличаться от предшествующих дней и даже будет представлять опасность для жителей региона из-за перепадов температур. Ночные температуры в этот день будут в диапазоне 3-8 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов. Кроме того, опасность заключается в том, что из-за предшествовавшей оттепели понижение температур приведет к сильной гололедице.

Рассказал Вильфанд и о погоде грядущей весной. По его словам, март не будет теплым, температуры в первый весенний месяц будут колебаться в широком диапазоне — от оттепели до крепких морозов. Между тем, в целом по всем показателям погода в марте не выйдет на пределы нормы.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5−10 градусов тепла, и понижение до 10−15 градусов мороза будет», — приводит «Ридус» слова Вильфанда.

Синоптик подчеркнул, что вероятность того, что март был бы теплым, была бы выше, если бы плотность выпавшего снега не была значительно выше нормы.

Ранее 26 февраля синоптики рассказали о погоде в марте в европейской части России. По прогнозам специалистов, погода в первый месяц весны на европейской территории России будет неоднородной, периоды тепла будут чередоваться с морозами в течение всего марта.

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