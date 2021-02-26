Мелия отказался от предложения грузинской прокуратуры о залоге

Председатель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия не собирается принимать предложение прокуратуры заплатить залог взамен на ходатайство об освобождении. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила на брифинге член партии Хатия Деканоидзе.

«Мы выслушали абсурдное и испуганное политическое заявление прокуратуры. Еще раз подтвердилось, что в Грузии прокуратура как институт не существует и служит лишь политическому правосудию... Решение Ники Мелия остается прежним. Заявление прокуратуры ничего не меняет», — приводит ее слова «РИА Новости».

В четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.

Ранее, 23 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Ники Мелии, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

Мелию задержали утром 23 февраля. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии. Активисты пытались помешать аресту оппозиционера, забаррикадировав двери и окна его кабинета. В результате было задержано более 10 человек.

Ранее в феврале бывший премьер-министр Георгий Гахария объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу ареста Мелии, которого суд постановил взять под стражу из-за неуплаты залога. Гахария полагал, что арест оппозиционера вызовет беспорядки в стране.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.