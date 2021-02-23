Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции
Мир
Указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера признали неконституционным
Общество
Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи
Мир
Истребители ВВС Греции опасно сблизились с турецким судном
Мир
Оппозиция Грузии начала акцию в Тбилиси против задержания Мелии

Премьер Грузии предложил оппозиции диалог на фоне ареста Мелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Ники Мелии, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

«Единое национальное движение» основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Премьерный отказ: почему глава правительства Грузии ушел в отставку
Эксперты предрекают стране досрочные парламентские выборы

«Сегодня, когда исполнен закон (арестован Мелия. — Ред.) и государство поднялось на свою вершину, я хотел бы призвать все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог, говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что должно объединить нас», — приводит слова Гарибашвили Первый канал Грузии во вторник, 23 февраля.

По его словам, правительство готово к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате». Политик призвал «вместе позаботиться» об укреплении государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

В этот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава МИД Давид Залкалиани провели переговоры с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса на тему ареста главы оппозиционной партии.

В ходе встречи стороны обсудили текущие политические процессы и пути выхода из сложившейся ситуации.

«Участники встречи еще раз подчеркнули важность продолжения процессов в конструктивном ключе», — приводит Первый канал Грузии слова сообщения МИДа.

В настоящий момент в резиденции посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля проходит встреча с представителями оппозиции. В переговорах участвует и посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломаты говорят о необходимости деэскалации ситуации.

Мелию задержали во вторник утром. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест политика.

Активисты пытались помешать аресту оппозиционера, забаррикадировав двери и окна его кабинета. В результате были задержаны более 10 человек.

Грузинская оппозиция провела протестные акции возле здания государственной канцелярии в Тбилиси в поддержку Мелии. По данным грузинского Первого канала, протестующие перекрыли дорогу перед зданием парламента на проспекте Руставели и ставят палатки. Они требуют освободить политика и назначить досрочные выборы.

К правительственной администрации прибыли несколько автобусов с полицейскими.

Накануне парламент Грузии утвердил состав нового кабмина во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьером Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021