Премьер Грузии предложил оппозиции диалог на фоне ареста Мелии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Ники Мелии, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

«Единое национальное движение» основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Сегодня, когда исполнен закон (арестован Мелия. — Ред.) и государство поднялось на свою вершину, я хотел бы призвать все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог, говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что должно объединить нас», — приводит слова Гарибашвили Первый канал Грузии во вторник, 23 февраля.

По его словам, правительство готово к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате». Политик призвал «вместе позаботиться» об укреплении государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

В этот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава МИД Давид Залкалиани провели переговоры с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса на тему ареста главы оппозиционной партии.

В ходе встречи стороны обсудили текущие политические процессы и пути выхода из сложившейся ситуации.

«Участники встречи еще раз подчеркнули важность продолжения процессов в конструктивном ключе», — приводит Первый канал Грузии слова сообщения МИДа.

В настоящий момент в резиденции посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля проходит встреча с представителями оппозиции. В переговорах участвует и посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломаты говорят о необходимости деэскалации ситуации.

Мелию задержали во вторник утром. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест политика.

Активисты пытались помешать аресту оппозиционера, забаррикадировав двери и окна его кабинета. В результате были задержаны более 10 человек.

Грузинская оппозиция провела протестные акции возле здания государственной канцелярии в Тбилиси в поддержку Мелии. По данным грузинского Первого канала, протестующие перекрыли дорогу перед зданием парламента на проспекте Руставели и ставят палатки. Они требуют освободить политика и назначить досрочные выборы.

К правительственной администрации прибыли несколько автобусов с полицейскими.

Накануне парламент Грузии утвердил состав нового кабмина во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьером Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.