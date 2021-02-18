Премьерный отказ: почему глава правительства Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку. Заявление оказалось неожиданным и ошеломляющим не только для его команды, но и для оппозиции. Причиной своего решения Гахария назвал разногласия с правящей партией. Днем ранее Тбилисский суд постановил арестовать лидера оппозиции Ники Мелию, которого ранее лишили депутатской неприкосновенности. «Известия» разбирались в ситуации.

Борьба с поляризацией

Георгий Гахария в своем заявлении подробно высказался о деятельности Ники Мелии. По словам главы правительства, лидер оппозиционной партии «Единое нацдвижение» (ЕНД) неоднократно проявлял неуважение к грузинскому законодательству и правопорядку, а также выступил инициатором и организатором штурма парламента во время событий 20 – 21 июня 2019 года.

«Это человек, который никогда не уважал законодательство Грузии. Это человек, который 20 июня призывал граждан к штурму парламента. Это был один из организаторов вторжения в парламент. Но? несмотря на все это, моя абсолютно непоколебимая позиция, что исполнение определенного законным правосудием мероприятия неприемлемо, если за ним стоят здоровье, жизнь наших граждан или возможность политической эскалации в стране», — пояснил премьер-министр.

Гахария сказал, что политическая напряженность и поляризация создают угрозы развитию страны. Для снижения и предотвращения подобных угроз глава правительства решил уйти в отставку.

Премьерный отказ Глава «Единого национального движения» Ника Мелия Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

«Мы вместе с гражданами боремся с пандемией, экономическим кризисом, региональными вызовами, чтобы создать нашим детям лучшее будущее. Такое мероприятие [арест оппозиционера] должно проводиться только тогда, когда застрахованы все риски и не существует угрозы жизни и здоровью наших граждан. К сожалению, я не смог прийти к единому мнению с нашей командой по этому вопросу и принял решение об отставке. Хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации на политическом пространстве, так как уверен, что поляризация и противостояние — самый большой риск для будущего нашей страны », — подчеркнул Гахария.

Судные дни

Тбилисский городской суд вынес решение о заключении под стражу председателя ЕНД Никанора Мелия 16 февраля. Оппозиционного политика обвинили в попытке организации штурма парламента в июне 2019 года. Поводом для тех выступлений стал визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Грузинскую оппозицию тогда возмутило, что российский гость в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии.

По данным следствия, именно Мелия призывал протестующих штурмовать здание парламента . После тех событий оппозиционера однажды уже арестовывали, но спустя несколько дней освободили под залог 30 тыс. лари ($9 тыс.) и обязали носить электронный браслет.

Осенью 2020 года в Грузии прошли новые парламентские выборы, по их результатам Мелия снова стал депутатом. Сразу после объявления итогов голосования оппозиционер публично сорвал с руки браслет и объявил, что отказывается подчиняться «преступным решениям властей», в том числе отказывается платить залог.

Премьерный отказ Парламентские выборы в Грузии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Прокуратура в ответ потребовала лишить Мелию депутатских полномочий. При этом сам лидер ЕНД вместе с другими оппозиционерами отказался от мандата в знак протеста против «фальсификации выборов». Но коллеги из правящей «Грузинской мечты» первоначально не торопились лишать оппозицию мандатов и шансов занять места в законодательном органе. Соответствующее решение они приняли только в феврале, чем развязали суду руки для заключения политика под стражу.

Решение суда сплотило противников «Грузинской мечты». 20 оппозиционных партий подписали заявление о поддержке Мелии и собрались в офисе ЕНД. В результате полицейские не смогли выполнить решение суда и покинули помещение. Оппозиция «отпраздновала» первую победу. Второй победой стала отставка Гахарии, которую собравшиеся в офисе ЕНД политики встретили аплодисментами.

Дошли до точки

Грузинские аналитики считают, что отставка Гахарии стала отражением тех процессов, которые давно зрели внутри правящей партии. «Мне трудно судить, что произошло на самом деле. Но заявление Гахарии свидетельствует, что он был против задержания Мелии», — заявил корреспонденту «Известий» политолог Заал Анджапаридзе.

Эксперт добавляет, что оппозиция уже анонсировала митинг у здания парламента в том же составе и с теми же лозунгами, с которыми выступала в 2019 году. « Оппозиция поняла, что ей не удается вывести людей на улицу с призывами о фальсификации выборов. Решила в очередной раз разыграть «российскую карту», представить дело таким образом, что решение об аресте Мелии якобы исходило от Сергея Гаврилова . В «Грузинской мечте», как видно, единого мнения нет. А Гахария решил больше не брать на себя ту ответственность, которую ему пришлось понести в ранге главы МВД в июне 2019 года, чтобы защитить парламент от штурма», — отмечает Анджапаридзе.

Премьерный отказ Автомобили скорой помощи у офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение», 18 февраля 2021 года Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Другой грузинский аналитик, Демур Гиорхелидзе, одобряет решение Гахарии. «Я думаю, что чисто политическая оценка случившегося положительная. «Грузинская мечта» дошла до той точки, когда дальше так продолжаться не может. Гахария правильно решил уйти и прекратить участвовать в этом безумии », — считает Гиорхелидзе.

Эксперт добавляет, что заменить ушедшего премьера будет сложно. «Среди остальных членов правящей команды нет тех, кто имеет хотя бы общее представление о том, что такое государство и как им управлять. И это самая большая вина Бидзины Иванишвили», — подчеркивает Гиорхелидзе.

Аналитики также отмечают, что все более реальными становятся досрочные парламентские выборы. «Отставка премьер-министра ослабляет позиции «Грузинской мечты» и в глазах сторонников, и в глазах избирателей. Мы видим кризис власти. Досрочные выборы, которых в последние месяцы требовала оппозиция, становятся более реальными. Раньше, когда позиция властей была более устойчивой, международные партнеры и международные наблюдатели не были категоричными, а сейчас они будут более настойчивыми», — предполагает Заал Анджапаридзе.

Премьерный отказ Сторонники лидера оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ники Мелия у офиса ЕНД, где находится Мелия, 18 февраля 2021 года Фото: РИА Новости/Стрингер