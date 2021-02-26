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Макрон выступил за европейскую координацию по сертификатам вакцинации

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 25 февраля, по итогам первого онлайн-саммита Евросоюза, высказал мнение о том, что работа по сертификатам вакцинации должна быть скоординирована на европейском уровне для установления общих стандартов. Видео выступления опубликовано на сайте Елисейского дворца.

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«Есть страны, которые очень зависят от туризма, поэтому они хотят быстро найти решения, которые позволят проводить бронирование на летний отпуск, когда ситуация улучшится… Я это полностью уважаю. Но это должно происходить в официальных европейских рамках. В противном случае мы вместе будем создавать одни и те же сложности. Поэтому нужна координация», — сказал он.

По мнению французского лидера, сейчас страны ЕС предвосхищают события, сертификаты вакцины нужны не в ближайшее время, а для лета.

«Важно смотреть, что делают одни и другие, вдохновляться наиболее инновационными примерами, но устанавливать общие стандарты», — подчеркнул президент.

Ранее в этот же день канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявила, что главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. По ее словам, введение электронный сертификатов было важным пунктом на переговорах. Страны сошлись в едином мнении о необходимости ввести нечто подобное.

24 февраля сообщалось, что Австрия вынесет в Европейский совет предложение ввести «зеленые паспорта» для тех граждан, что привились от коронавируса или имеют иммунитет после болезни.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

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