Лидеры ЕС согласились ввести электронные сертификаты вакцинации

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 25 февраля.

По ее словам, введение электронный сертификатов было важным пунктом на переговорах. Страны сошлись в едином мнении о необходимости ввести нечто подобное, пишет Bloomberg.

Меркель отметила, что начало работе над решением этого вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. Канцлер также добавила, что в Германии приняли решение разработать подобный национальный сертификат вакцинации.

24 февраля сообщалось, что Австрия вынесет в Европейский совет предложение ввести «зеленые паспорта» для тех граждан, что привились от коронавируса или имеют иммунитет после болезни.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.