Австрия предложила ввести «зеленые паспорта» для привитых от COVID

Австрия вынесет в Европейский совет предложение ввести «зеленые паспорта» для тех граждан, что привились от коронавируса или имеет иммунитет после болезни. Об этом телеканалу ORF заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По его словам, введение подобной системы по всей Европе поможет странам вернуться к нормальной жизни. При этом осуществить инициативу предлагается с помощью цифровых технологий. Так, «паспорт» можно будет хранить в телефоне.

«Нам нужна свобода передвижения в пределах Европейского Союза», — заявил Курц журналистам. Предложенный пропуск в рамках ЕС может «обеспечить хорошую основу для нас, чтобы пройти через лето должным образом», добавил канцлер.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.