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Австрия предложила ввести «зеленые паспорта» для привитых от COVID

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Австрия вынесет в Европейский совет предложение ввести «зеленые паспорта» для тех граждан, что привились от коронавируса или имеет иммунитет после болезни. Об этом телеканалу ORF заявил канцлер страны Себастьян Курц.

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По его словам, введение подобной системы по всей Европе поможет странам вернуться к нормальной жизни. При этом осуществить инициативу предлагается с помощью цифровых технологий. Так, «паспорт» можно будет хранить в телефоне.

«Нам нужна свобода передвижения в пределах Европейского Союза», — заявил Курц журналистам. Предложенный пропуск в рамках ЕС может «обеспечить хорошую основу для нас, чтобы пройти через лето должным образом», добавил канцлер.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

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