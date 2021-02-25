Пушков высмеял намерение Украины помочь Литве с производством вакцин

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял намерение Украины оказать Литве помощь с массовым производством вакцин от коронавируса. Свое мнение он выразил в четверг, 25 февраля, в Telegram-канале.

«Ведь хорошо известно: Украина — «великая космическая держава», она оказала «огромное влияние на историю Европы» (видимо, имеется в виду совместное бегство Карла XII и гетмана Мазепы после поражения под Полтавой, другого ничего не вспомнить)», — написал сенатор.

Он также с иронией добавил, что наука «обязана украинцам, просто она этого не знает».

Кроме того, Пушков напомнил, что в самой Украине пока нет собственной вакцины от COVID-19.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом и предложил ему помощь с массовым производством вакцин от коронавирусной инфекции.

В тот же день Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию населения от COVID-19. Днем ранее на территории страны зарегистрировали индийскую вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Ранее Киев объявил о договоренности о получении 15 млн доз препарата против коронавируса Novavax.

8 февраля Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, и пообещал получение 1 млн доз вакцины от COVID-19 в феврале, не уточнив препарат, о котором идет речь.

1 февраля украинский лидер объяснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».