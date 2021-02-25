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Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования СП-2

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Оператор проекта строительства «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил член правления Wintershall Dea Тило Виланд, который также ответственен за деятельность компании в России и Латинской Америке.

«Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере €950 млн, до сегодняшнего дня мы предоставили €730 млн, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно», — сказал Виланд в ходе круглого стола.

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Ранее в этот день американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) еще одной победой президента России Владимира Путина. Авторы материала полагают, что, достроив газопровод, РФ сможет оказывать влияние на большую часть Европы. Так, страна уже контролирует 40% европейского газового рынка, а с завершением строительства «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» это цифра увеличится до 70%.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечалось, что Дуда согласился с Зеленским, что в том, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2».

В тот же день крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток — 2», вложив €730 млн. Об этом говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год, который был опубликован на сайте организации.

23 февраля стало известно, что «дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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