Американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) еще одной победой президента России Владимира Путина, передает телеканал «Известия».

Авторы материала полагают, что, достроив газопровод, Россия сможет оказывать влияние на большую часть Европы. Так, Россия уже контролирует 40% европейского газового рынка, а с завершением строительства «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» это цифра увеличится до 70%.

Как уточнили авторы материала, в Германии есть противники строительства газопровода и они «понимают, какой политический ущерб» может нанести «Северный поток – 2» отношениям США и Евросоюза.

При этом аналитики считают, что американский президент Джозеф Байден смирился с завершением строительства газопровода.

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